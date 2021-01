Zaia accusa: «La Ue ha modificato tre volte in quarantott’ore il “colore” del Veneto» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Prima rosso. Poi verde. Ora forse in giallo. Zaia sui colori Ue al Veneto ironizza e polemizza. Ma poi avvisa: «Comunque sia, niente “tana libera tutti”». Al rituale punto stampa, il governatore del Veneto va dritto al punto, come è solito fare. «Non ho la certezza ma è probabile che il Veneto andrà in zona gialla». Poi, però, si mostra tra l’incerto e il cauto. O meglio: incerto, cauto e probabilmente anche un pizzico sardonico. Almeno quando sottolinea la mutabilità repentina della tavolozza dei colori regionali. Cosa che però non inibisce la capacità di Zaia di mostrarsi sempre prudente. Specie nel ricordare che, qualora arrivi lo sblocco del semaforo giallo, non sarà comunque un “tana libera tutti”. Zaia sui colori Ue avvisa: anche col Veneto in giallo non sarà ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Prima rosso. Poi verde. Ora forse in giallo.sui colori Ue alironizza e polemizza. Ma poi avvisa: «Comunque sia, niente “tana libera tutti”». Al rituale punto stampa, il governatore delva dritto al punto, come è solito fare. «Non ho la certezza ma è probabile che ilandrà in zona gialla». Poi, però, si mostra tra l’incerto e il cauto. O meglio: incerto, cauto e probabilmente anche un pizzico sardonico. Almeno quando sottolinea la mutabilità repentina della tavolozza dei colori regionali. Cosa che però non inibisce la capacità didi mostrarsi sempre prudente. Specie nel ricordare che, qualora arrivi lo sblocco del semaforo giallo, non sarà comunque un “tana libera tutti”.sui colori Ue avvisa: anche colin giallo non sarà ...

SecolodItalia1 : Zaia accusa: «La Ue ha modificato tre volte in quarantott’ore il “colore” del Veneto» - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Il governatore #Zaia accusa #Pfizer e chiede di fare vaccini in Italia e in #Veneto. E ancora, sulla #crisidigoverno:… - peterkama : salvini che accusa il governo per le scuole chiuse.. che lo chieda ai suoi schiavetti zaia e fedriga perche' sono chiuse - umbydux : RT @Libero_official: Il governatore #Zaia accusa #Pfizer e chiede di fare vaccini in Italia e in #Veneto. E ancora, sulla #crisidigoverno:… - Paola_zrz : RT @Libero_official: Il governatore #Zaia accusa #Pfizer e chiede di fare vaccini in Italia e in #Veneto. E ancora, sulla #crisidigoverno:… -