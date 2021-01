VIDEO Luna Rossa annienta American Magic in partenza | show di Spithill e Bruni | vinta gara-1 di semifinale

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ha travoltonella prima regata delladi Prada Cup. L’imbarcazione italiana si è imposta nettamente in-1 nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ha portato a casa il primo punto, fondamentale per la qualificazione all’atto conclusivo contro Ineos Uk (servono quattro successi per passare il turno). Jamese compagni sono stati letteralmente strepitosi in, dove hanno fatto allargaree hanno costretto Dean Barker a fare una manovra in più.ha così preso un importante vantaggio già prima della linea virtuale di start e ha poi incrementato il proprio margine. Da quel momento non c’è più stata storia, ...