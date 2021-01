Vaccino: via libera dell’Ema ad AstraZeneca per i 18enni (Di venerdì 29 gennaio 2021) «L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al Vaccino AstraZeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro Vaccino efficace e sicuro ci da' più forza nella campagna di vaccinazione». Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) «L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altroefficace e sicuro ci da' più forza nella campagna di vaccinazione». Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza

RobTallei : Via libera dell'EMA al vaccino di AstraZeneca per tutti i maggiori di 18 anni. - piersileri : Come auspicato, l'EMA ha appena raccomandato l'autorizzazione subordinata a condizioni per il vaccino di… - Agenzia_Ansa : Via libera dell'#Ema al #vaccino #AstraZeneca per le persone dai 18 anni #ANSA - giuliafederico8 : L'Ema approva il vaccino AstraZeneca - SoniaLaVera : RT @riktroiani: ?? Via libera dell’#Ema al vaccino anti-#Covid di #Astrazeneca. L’uso è raccomandato nei maggiori di 18 anni e senza limiti… -