Uomini e donne | Matteo Ranieri e la scelta di Sophie Codegoni | ' Potremmo divertirci fra feste e momenti di pura intimità'

A 'Uomini e donne' la tronista è pronta a fare la sua scelta e fra i pretendenti c'è il corteggiatore Matteo Ranieri. Matteo Ranieri, col passare delle puntate di 'Uomini e donne', dating show di Maria De Filippi, è diventato uno dei pretendenti preferiti di Sophie Codegoni.

A '' la tronista è pronta a fare la sua scelta e fra i pretendenti c'è il corteggiatore Matteo Ranieri . Matteo Ranieri, col passare delle puntate di ' Uomini e donne ', dating show di Maria De Filippi, è diventato uno dei pretendenti preferiti di Sophie Codegoni . MATTEO RANIERI E LA SCELTA DI SOPHIE CODEGONI A 'UOMINI E DONNE' Matteo Ranieri , ...

Grande Fratello Vip, Nello Sorrentino sposa Carlotta Dell'Isola: 'Glielo chiederò appena esce dal reality'

... che vuole metter su famiglia, non appena tornerà a casa la fidanzata chiederà la sua mano: 'Mi piacerebbe portarla fuori - ha spiegato al 'Magazine di Uomini e donne' - nel Principato di Monaco, ...

Incidente mortale ad Avellino: la vittima è Debora Prisco, 17 anni

Tragedia ad Avellino, dove una ragazza di 17 anni, è morta a causa di un gravissimo incidente stradale: la vittima è Debora Prisco ...

Covid – Nelle Marche altri 16 decessi in 24 ore

Sono 16 i decessi legati al covid registrato nelle ultime 24ore nelle Marche, che fanno salire il totale da inizio pandemia a 1.955. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione sono morti 9 uomin ...

