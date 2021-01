“Una mafiosa in meno”: sospesa la prof grillina che aveva esultato per la morte della Santelli (Di venerdì 29 gennaio 2021) Genova, 29 gen – Sei mesi di sospensione dal servizio per la prof che in seguito alla morte della governatrice della Calabria Jole Santelli aveva esultato su Facebook postando l’inaccettabile frase: «Evvai!!! Una mafiosa in meno!!!!». La prof che aveva esultato per la morte della Santelli sospesa per sei mesi Per Paola Castellaro – questo il nome dell’insegnante – ex attivista e candidata con il Movimento 5 stelle era scattata anche la querela da parte dei famigliari della Santelli. Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia di stampa nazionale Dire, il provvedimento di sospensione è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Genova, 29 gen – Sei mesi di sospensione dal servizio per lache in seguito allagovernatriceCalabria Jolesu Facebook postando l’inaccettabile frase: «Evvai!!! Unain!!!!». Lacheper laper sei mesi Per Paola Castellaro – questo il nome dell’insegnante – ex attivista e candidata con il Movimento 5 stelle era scattata anche la querela da parte dei famigliari. Secondo quanto dichiarato dall’Agenzia di stampa nazionale Dire, il provvedimento di sospensione è ...

