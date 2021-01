TikTok ancora nella bufera, 22enne ruba in un negozio e posta video (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un giovane di 22 anni ha pubblicato un video su TikTok che lo ritrae mentre ruba in un negozio. E’ accaduto ieri sera intorno alle 21 a Nola, nella centralissima via Giordano Bruno, dove uno dei distributori automatici è stato vandalizzato. Il giovane, a volto coperto, ha cominciato a tirare calci e pugni e poi con una pietra ha rotto il vetro. Il 22enne ha continuato a inveire contro il distributore a volto scoperto e si è fatto riprendere da un suo amico col telefonino per pubblicare il video sui social. Le immagini sono state infatti poi rinvenute su TikTok. La refurtiva è risultata di un valore effimero, ingenti però sono stati i danni al distributore. “Questo ragazzo – denuncia il consigliere regionale della Lega in Campania Severino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un giovane di 22 anni ha pubblicato un video suche lo ritrae mentrein un. E’ accaduto ieri sera intorno alle 21 a Nola,centralissima via Giordano Bruno, dove uno dei distributori automatici è stato vandalizzato. Il giovane, a volto coperto, ha cominciato a tirare calci e pugni e poi con una pietra ha rotto il vetro. Ilha continuato a inveire contro il distributore a volto scoperto e si è fatto riprendere da un suo amico col telefonino per pubblicare il video sui social. Le immagini sono state infatti poi rinvenute su. La refurtiva è risultata di un valore effimero, ingenti però sono stati i danni al distributore. “Questo ragazzo – denuncia il consigliere regionale della Lega in Campania Severino ...

