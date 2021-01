Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Milan 43 2 Inter 41 3 Roma 37 4 Juventus* 36 5 Atalanta 36 6 Napoli* 34 7 Lazio 34 8 Hellas Verona 30 9 Sassuolo 30 10 Sampdoria 26 11 Benevento 22 12 Fiorentina** 22 13 Bologna 20 14 Udinese 18 15 Spezia 18 16 Genoa 18 17 Torino** 15 18 Cagliari 14 19 Parma 13 20 Crotone 12 *una partita in meno**una partita in piùA, i risultati della diciannovesima giornata L’ultimo turno di ...

...intuire cosa potrebbe succedere nell'anticipo diA analizzando le statistiche di granata e viola in questo campionato. Quadro molto deludente per il Torino, che ha appena 14 punti in...Arriva a Bolzano, nella quarta giornata del girone di ritorno diA2, il Fanola San Martino di Lupari, formazione molto giovane che nonostante la(4 punti) ha un gioco molto dinamico con energia da vendere. Inizia così per l'Aperia Bolzano, dopo un ...Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha elogiato l'operato della FIGC in favore del campionato cadetto: le sue dichiarazioni ...(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Nessun provvedimento shock. Oggi il mondo del calcio ha dimostrato un grande senso di responsabilità. Molte società hanno già pagato alcune ...