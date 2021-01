Sci alpino | perfettamente riuscita l’operazione di Davide Cazzaniga

(Di venerdì 29 gennaio 2021)a cui si è sottoposto. L’atleta brianzolo, costretto a fermarsi per l’infortunio al ginocchio nel corso del supergigante di Kitzbuehel, si è sottoposto all’intervento alla Clinica La Madonnina di Milano per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro e tornerà a gareggiare per l’inizio della prossima stagione. La Commissione Medica ha poi provveduto nella stessa giornata presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi anche alla ricomposizione della frattura dell’omero del braccio sinistro occorsa a Walter Girardi, tecnico della squadra di gigante di Coppa del Mondo. SportFace.

Bologna, 29 gennaio 2021 " I mondiali didi Cortina si avvicinano, e l'Italia sarà sotto gli occhi di tutti. Sia per quanto riguarda il profilo organizzativo, sia ovviamente per quello dei risultati, con l'obiettivo di migliorare ...Questa mattina è stato effettuato il collaudo e, dopo anni di stop, a Monte Capraro è davvero tutto pronto per accogliere gli appassionati di. Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook il ...Sci alpino, infortunio Davide Cazzaniga: perfettamente riuscita l'operazione dell'atleta brianzolo, rientro per la prossima stagione ...Abbiamo chiesto a quattro grandi campioni di indirizzare una lettera aperta ai ragazzi e le ragazze alle prese con le retrizioni da Coronavirus. Il consiglio: niente sconforto, continuate ad allenarvi ...