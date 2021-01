Salto con gli sci femminile: rinviata a domani la qualificazione a Titisee-Neustadt (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non si terrà oggi la qualificazione della prova di Titisee-Neustadt, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile. E non è l’unica cattiva notizia, quella odierna, legata al maltempo che imperversa sulla città tedesca. Sebbene sia previsto per domani un tentativo di effettuare la qualificazione alle 12:15 e poi, in rapida successione, la gara alle 13:45, si tratta di un programma che rischia di diventare difficilmente attuabile. Le previsioni meteorologiche, infatti, non sorridono, dal momento che è previsto brutto tempo anche per domani, sebbene i livelli di neve di oggi siano piuttosto lontani da vedersi raggiungere e, dunque, c’è una certa speranza di potercela fare. Per Marita Kramer e compagnia, dunque, qualche ora in ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non si terrà oggi ladella prova di, in Germania, valida per la Coppa del Mondo dicon gli sci. E non è l’unica cattiva notizia, quella odierna, legata al maltempo che imperversa sulla città tedesca. Sebbene sia previsto perun tentativo di effettuare laalle 12:15 e poi, in rapida successione, la gara alle 13:45, si tratta di un programma che rischia di diventare difficilmente attuabile. Le previsioni meteorologiche, infatti, non sorridono, dal momento che è previsto brutto tempo anche per, sebbene i livelli di neve di oggi siano piuttosto lontani da vedersi raggiungere e, dunque, c’è una certa speranza di potercela fare. Per Marita Kramer e compagnia, dunque, qualche ora in ...

