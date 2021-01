Roma, l’attività della polizia locale: donati in beneficienza gli alimenti sequestrati in una frutteria (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante l’emergenza Coronavirus, l’attività condotta dalla polizia locale per le strade capitoline, volta a scoraggiare il fenomeno legato all’abusivismo commerciale, continua senza sosta. I sequestri e la beneficienza Negli ultimi due giorni sono stati 13 i sequestri di merce effettuati, per un totale di circa 1000 articoli, perlopiù bigiotteria, borse, cinte, portafogli, oggetti di elettronica e telefonia. Gli agenti del Gruppo Centro ( ex Trevi e ex Prati) e dei Pics, Pronto Intervento Centro Storico, hanno battuto al setaccio molte aree ove gli illeciti, seppur in diminuzione, tendono ancora a verificarsi. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle occupazioni irregolari da parte di esercizi dediti alla vendita di frutta e verdura. In zona Cassia, gli agenti del XV Gruppo hanno accertato irregolarità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante l’emergenza Coronavirus,condotta dallaper le strade capitoline, volta a scoraggiare il fenomeno legato all’abusivismo commerciale, continua senza sosta. I sequestri e laNegli ultimi due giorni sono stati 13 i sequestri di merce effettuati, per un totale di circa 1000 articoli, perlopiù bigiotteria, borse, cinte, portafogli, oggetti di elettronica e telefonia. Gli agenti del Gruppo Centro ( ex Trevi e ex Prati) e dei Pics, Pronto Intervento Centro Storico, hanno battuto al setaccio molte aree ove gli illeciti, seppur in diminuzione, tendono ancora a verificarsi. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle occupazioni irregolari da parte di esercizi dediti alla vendita di frutta e verdura. In zona Cassia, gli agenti del XV Gruppo hanno accertato irregolarità ...

