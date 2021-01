Riapertura scuole, l’appello di sei studentesse campane: “Rientrare è scelta incauta e incomprensibile” (Di venerdì 29 gennaio 2021) In Campania si ritornerà in classe il prossimo 1 febbraio nelle scuole superiori nella misura del 50% in presenza, 50% con la didattica a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) In Campania si ritornerà in classe il prossimo 1 febbraio nellesuperiori nella misura del 50% in presenza, 50% con la didattica a distanza. L'articolo .

matteosalvinimi : ...giustizia e riapertura in sicurezza delle scuole. Chi volesse discutere di questi temi concreti si può sedere al… - fanpage : 'Bravo Renzi, gli ho sentito dire tutte cose interessanti… Ma dove è stato l'ultimo anno? Perchè mi pareva che stes… - ellellevercillo : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole, l’appello di sei studentesse campane: “Rientrare è scelta incauta e incomprensibile” - giu_alessi : RT @orizzontescuola: Riapertura scuole, l’appello di sei studentesse campane: “Rientrare è scelta incauta e incomprensibile” - LaCnews24 : Riapertura scuole, Spirli': ''In arrivo nuova ordinanza per la didattica integrata'' #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole superiori, dove si rientra il 1° febbraio. Dad in regioni rosse, gli ultimi aggiornamenti Orizzonte Scuola Riapertura scuole, Spirlì: «In arrivo nuova ordinanza per la didattica integrata»

Il provvedimento dovrebbe essere approvato entro oggi. Il presidente facente funzioni: «Non scartiamo il rientro in classe, ma vogliamo dare la possibilità di scegliere se studiare sui banchi o a casa ...

Scuola, Spirlì annuncia nuova ordinanza per la didattica integrata: "La tutela della salute non è un gioco"

Catanzaro - “Oggi lavoreremo a un’ordinanza importante che prevede la didattica integrata, ovvero la possibilità per i nostri ragazzi di poter seguire le lezioni sia in presenza, sia a distanza. Stiam ...

Il provvedimento dovrebbe essere approvato entro oggi. Il presidente facente funzioni: «Non scartiamo il rientro in classe, ma vogliamo dare la possibilità di scegliere se studiare sui banchi o a casa ...Catanzaro - “Oggi lavoreremo a un’ordinanza importante che prevede la didattica integrata, ovvero la possibilità per i nostri ragazzi di poter seguire le lezioni sia in presenza, sia a distanza. Stiam ...