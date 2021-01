Raffaele Canoro | la bellezza del linguaggio pittorico e le sue contraddizioni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L’occhio di Leone , ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Ilaria Sabatino La pittura è uno dei linguaggi primari nell’arte, come la scultura, sta alla base concettuale e pratica di ogni artista, senza di essa non può muovere i passi verso una sua interpretazione introspettiva e non può trasmettere al pubblico osservante il suo pensiero, il suo concetto., ben conosce questo, lo rispetta e lo ha saputo far suo, come possiamo vedere dalle sue “enormi” tele, dove niente viene lasciato al caso. Lo stessoci parlerà del suo rapporto con la ...