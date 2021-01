R.C.A. a prezzo conveniente: giovane coppia denunciata a Montella (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMontella (Av) – L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Dopo l’azione di contrasto eseguita con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, la Compagnia Carabinieri di Montella ha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria numerosi soggetti ritenuti responsabili di tale tipologia di reato. Questa volta l’attività d’indagine, avviata dai Carabinieri della Stazione di Montella, prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo di Volturara Irpina che, dovendo assicurare la sua auto, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una polizza R.C.A. pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Dopo l’azione di contrasto eseguita con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, la Compagnia Carabinieri diha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria numerosi soggetti ritenuti responsabili di tale tipologia di reato. Questa volta l’attività d’indagine, avviata dai Carabinieri della Stazione di, prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo di Volturara Irpina che, dovendo assicurare la sua auto, veniva attratto daloltremododi una polizza R.C.A. pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento ...

