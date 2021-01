Palermo, Operazione Black Cat: carabinieri arrestano 7 condannati per mafia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questa mattina la Corte d’Appello di Palermo ha emesso 7 ordini di esecuzione per la carcerazione nei confronti di persone imputate nel procedimento penale instaurato a seguito dell’indagine antimafia denominata Black Cat, condotta dalla Compagnia di Termini Imerese nel 2016, e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Ieri la Cassazione aveva confermato le condanne dei 7 Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questa mattina la Corte d’Appello diha emesso 7 ordini di esecuzione per la carcerazione nei confronti di persone imputate nel procedimento penale instaurato a seguito dell’indagine antidenominataCat, condotta dalla Compagnia di Termini Imerese nel 2016, e coordinata dalla Direzione Distrettuale Anti. Ieri la Cassazione aveva confermato le condanne dei 7

