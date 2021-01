Musetti-Santillan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Challenger Antalya 1 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) MONTEPREMI PROGRAMMA DI SABATO 30 GENNAIO Lorenzo Musetti affronterà Akira Santillan, in occasione dei quarti di finale del Challenger di Antalya 1 2021. L’azzurro proverà a raggiungere le semifinali, contando sulle proprie qualità tecniche eccelse e sulla tenacia che lo contraddistingue. Il giovanissimo ferrarese scenderà in campo alle ore 08.00 di sabato 29 gennaio, senza che però alcuna emittente televisiva italiana ne proponga la visione in tempo reale. Per quanto riguarda il live streaming, esso sarà invece disponibile sul sito dell’ATP Challenger Tour. Sportface.it, inoltre, proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito alla contesa tra l’italiano e l’australiano. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) MONTEPREMI PROGRAMMA DI SABATO 30 GENNAIO Lorenzoaffronterà Akira, in occasione dei quarti di finale deldi. L’azzurro proverà a raggiungere le semifinali, contando sulle proprie qualità tecniche eccelse e sulla tenacia che lo contraddistingue. Il giovanissimo ferrarese scenderà in campo alle ore 08.00 di sabato 29 gennaio, senza che però alcuna emittente televisiva italiana ne proponga la visione in tempo reale. Per quanto riguarda il live, esso sarà invece disponibile sul sito dell’ATPTour. Sportface.it, inoltre, proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito alla contesa tra l’italiano e l’australiano. SportFace.

sportface2016 : #ChallengerAntalya 2021: dove e quando seguire il match tra #Musetti e #Santillan, valido per i quarti di finale - Giornottennis : Quarti di finale Challenger di Antalya: ???? Munar - Giannessi ???? ???? Robredo - Ajdukovic ???? ???? Ilkel - Etcheverry ????… - Giornottennis : Sarà Akira Santillan, australiano come Kyrgios ma meno talentuoso e più fuori di testa, a sfidare Musetti nei quarti di Antalya. - Giornottennis : Nadal batte Thiem 75 64, bella esibizione. Tra poco Barty vs. Halep. Ad Antalya, alle 12 Lorenzi vs. Ajdukovic (pr… -