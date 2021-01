Mattarella ha affidato a Roberto Fico un mandato esplorativo

Leggi su agi

(Di venerdì 29 gennaio 2021) AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al presidente della Cameraun. La terza carica dello Stato riferirà al Capo dello Stato martedì.ha ringraziato il presidente Mattarella per la fiducia e ha spiegato che ilconferitogli è "volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo", quindi Pd, M5s, Italia viva e Leu. "Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con gli esponenti di queste forze politiche. E' un momento molto delicato per il Paese, siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare le risposte urgenti che i cittadini attendono". Del momento delicato per il paese ha parlato anche Mattarella che, al ...