«MasterChef Italia 10» | chi è l’eliminato dell’ultima puntata tra Iginio Massari e Karime Lopez

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Avrebbe dovuto essere il piatto più difficile di chef Karime Lopez a condannare al patibolo i concorrenti di MasterChef Italia. Invece, a fare il maggior numero di danni, è stato il piatto più semplice: una tostada con l’ibisco, il pesce crudo, una maionese di chipotle. Ilda, perla rara nella cucina di Sky, unica tra i concorrenti a non aver adottato logiche complottiste, non ha potuto nulla di fronte al piatto stellato di Karime Lopez. E, con un sorriso, ha lasciato la competizione. «Spero possiate portare con voi qualcosa di me, come io porterò con me qualcosa di voi», ha detto, placida ed eterea, prima di lasciare i compagni di gara ad una prova tra le più temute.