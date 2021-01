Mandato esplorativo a Fico. Mattarella: verificare la maggioranza del governo precedente (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sergio Mattarella ha conferito un incarico esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico in linea con quello che gli fu conferito nell’estate del 2018. «Dai colloqui svolti al Quirinale... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sergioha conferito un incaricoal Presidente della Camera Robertoin linea con quello che gli fu conferito nell’estate del 2018. «Dai colloqui svolti al Quirinale...

you_trend : ?? #BREAKING #Mattarella conferisce mandato esplorativo al Presidente della #Camera Roberto #Fico, al fine di verifi… - lorepregliasco : Mandato esplorativo a Fico - Agenzia_Ansa : #Consultazioni, #Renzi: 'No a un incarico subito a Giuseppe Conte, prima un mandato esplorativo a un'altra persona… - DelpapaMax : Uno passa una vita di merda, arriva a 56 anni per vedere il mandato esplorativo a Fic* - Bart_Scnd : RT @assurdistan: Mandato esplorativo a Fico. Just like: -