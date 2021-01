“Lui è un superdotato” Asia Argento sgancia la bomba hot sul vip con tanto di nome e cognome

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Attrice, regista, sceneggiatrice, cantante, conduttrice televisiva,, figlia di Darioe dell’attrice Daria Nicolodi, nota nel panorama internazionale per la sua carriera e per la sua vita privata “movimentata”, spesso sulle prime pagine dei rotocalchi è tornata nelle librerie con il libro “Anatomia di un cuore selvaggio- Autobiografia”, pubblicato da Piemme. Una carrellata tra la vita dell’attrice, tra amori, tradimenti, vizi e dolori. Non poteva mancarelo spazio agli stupri che avrebbe subito. Il primo sarebbe stato per mano di Harvey Weinstein mentre il secondo sarebbe arrivato da Rob Cohen. “A ogni accenno di violenza, invece di gridare e scappare, ho sempre reagito con questa immobilità, cedendo all’abuso, pregando solo che finisse. La prima sensazione che provai ...