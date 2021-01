Liverpool | emergenza difesa Klopp precisa | «Non compreremo gente a caso» – VIDEO

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Jurgenha parlato dei problemi indele di come agire sul mercato Jurgen, allenatore del, ha parlato dell’inal termine della partita vinta in casa del Tottenham. «Io e il club pensiamo e cerchiamo di fare sempre la cosa più giusta. Non cerco sul mercato, ma solo il calciatore che fa alnostro. Abbiamo in rosa alcuni difensori, un po’ pochi al momento. Quello che sta capitando alla nostraè davvero assurdo». Leggi su Calcionews24.com

Marco77018284 : @FBiasin Il Liverpool ha delle assenze pesantissime, un po come il Milan, ma nessuno riconosce i meriti del club ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool emergenza

TUTTO mercato WEB

Jurgen Klopp ha parlato dei problemi in difesa del Liverpool e di come agire sul mercato. Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dell’emergenza in difesa al termine ...Ricevi ogni settimana gli articoli più importanti di OneFootball per email e resta sempre aggiornato. Indirizzo email . Deutsch English Español Français Italiano Português do ...