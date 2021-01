La democrazia secondo Matteo è la dittatura del 3%. Renzi sfascia tutto per farla pagare a Conte. Oggi al Colle i 5S compatti sul premier uscente (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nessun incarico in prima battuta a Giuseppe Conte. Questa la posizione tenuta da Matteo Renzi col capo dello Stato, Sergio Mattarella. Nessun problema personale: la questione è politica, spiega il senatore di Rignano all’avvocato pugliese nel corso di una telefonata avuta prima della salita al Colle. “Prima di tutto c’è da chiarire politicamente se c’è la maggioranza. Nel caso non ci sia a noi va bene un governo del presidente. Se c’è maggioranza, Pd e Cinque stelle devono chiedere l’impegno di Iv. E allora si discute sui Contenuti. No a un incarico a Conte ora, sì a un mandato esplorativo”, argomenta a Mattarella. E già si fa il nome di Roberto Fico come possibile “esploratore” (qualora questa fosse la via scelta) per verificare se è possibile una ricomposizione della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nessun incarico in prima battuta a Giuseppe. Questa la posizione tenuta dacol capo dello Stato, Sergio Mattarella. Nessun problema personale: la questione è politica, spiega il senatore di Rignano all’avvocato pugliese nel corso di una telefonata avuta prima della salita al. “Prima dic’è da chiarire politicamente se c’è la maggioranza. Nel caso non ci sia a noi va bene un governo del presidente. Se c’è maggioranza, Pd e Cinque stelle devono chiedere l’impegno di Iv. E allora si discute suinuti. No a un incarico aora, sì a un mandato esplorativo”, argomenta a Mattarella. E già si fa il nome di Roberto Fico come possibile “esploratore” (qualora questa fosse la via scelta) per verificare se è possibile una ricomposizione della ...

