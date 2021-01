Juventus, i convocati di Pirlo per la Sampdoria (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Genova contro la Samp. Ancora out Dybala, oltre allo squalificato Kulusevski. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta.Cantrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli.Attaccanti: Ronaldo, Morata. Ecco i convocati bianconeri per #SampJuve!#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/6fwhafIRzQ — JuventusFC (@Juventusfc) January 29, 2021 Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tecnico della, Andrea, ha diramato la lista deiper la trasferta di Genova contro la Samp. Ancora out Dybala, oltre allo squalificato Kulusevski. Ecco l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Dragusin, Frabotta.Cantrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli.Attaccanti: Ronaldo, Morata. Ecco ibianconeri per #SampJuve!#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/6fwhafIRzQ —FC (@fc) January 29, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

