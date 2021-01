In rosso la Borsa americana (Di venerdì 29 gennaio 2021) (TeleBorsa) – Partenza al ribasso per la Borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall’andamento negativo dei future statunitensi, condizionata dal persistere dello scontro sui vaccini e dai timori su eventuali ritardi nel ritorno alla normalità post Covid. Sul fronte societario, l’attenzione degli operatori è focalizzata dal titolo GameStop: la nota catena di videogiochi era arrivata a guadagnare il 430% da inizio settimana ed il 700% rispetto a giovedì scorso, quando sono iniziati una serie di movimenti inattesi, attribuiti all’operatività di piccoli investitori, coordinatisi grazie al social finanziario Reddit. Focus anche su Johnson & Johnson che ha annunciato che il suo vaccino monodose ha un’efficacia del 66% nel prevenire le forme da moderate a gravi del Covid-19. L’azienda ha anche aggiunto però che il vaccino è efficace ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Tele) – Partenza al ribasso per ladi Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall’andamento negativo dei future statunitensi, condizionata dal persistere dello scontro sui vaccini e dai timori su eventuali ritardi nel ritorno alla normalità post Covid. Sul fronte societario, l’attenzione degli operatori è focalizzata dal titolo GameStop: la nota catena di videogiochi era arrivata a guadagnare il 430% da inizio settimana ed il 700% rispetto a giovedì scorso, quando sono iniziati una serie di movimenti inattesi, attribuiti all’operatività di piccoli investitori, coordinatisi grazie al social finanziario Reddit. Focus anche su Johnson & Johnson che ha annunciato che il suo vaccino monodose ha un’efficacia del 66% nel prevenire le forme da moderate a gravi del Covid-19. L’azienda ha anche aggiunto però che il vaccino è efficace ...

Torna a scendere Piazza Affari ( - 1,6%) nel primo pomeriggio, in linea cn le altre principali Borse europee e con i future Usa in rosso, tra le incertezze causate dal Covid 19, con l'aggiunta delle difficoltà di approvvigionamento per i vaccini. In Italia lo sguardo è per l'esito delle consultazioni per la crisi di governo, che ...

Amcora una seduta caratterizzata da forte volatilità per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee, che registrano ribassi nell'ordine ... In rosso anche il FTSE ...

(ANSA) – MILANO, 29 GEN – Proseguono pesanti le principali Borse europee, mentre l’approvvigionamento dei vaccini contro il Covid 19 resta un problema. In allerta l’oro (+0,8%) a 1.857 dollari l’oncia ...

Wall Streeet: Dow Jones -350 punti dopo delusione vaccino J&J. La Sec vuole vederci chiaro, GameStop e AMC fanno dietrofront

Wall Street sotto pressione: il Dow Jones cede 350 punti circa (-1,13%), a 30.256 punti circa; lo S&P 500 arretra dello 0,94% a 3.751 punti circa, mentre il Nasdaq fa -0,65% a 13.244 punti. Permane l' ...

