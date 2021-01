I Rockets provano a decollare I Suns accecano i Warriors

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Quarto successo consecutivo per gli Houston, che battono al Toyota Center i Portland Trail Blazers e confermano di aver trovato un'identità ben precisa dopo la partenza di James Harden. ...

Con un Anthony Davis in meno e un LeBron molto impreciso, i Lakers incappano nella seconda sconfitta consecutiva, stavolta sul campo dei derelitti Pistons. Cade anche Golden State. Belle vittorie in r ...Adesso I due club sono a fianco di Indiana Pacers, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Utah Jazz, Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. Siamo di fronte a veri e propri apripista, ...