GF Vip, Pierpaolo Pretelli litiga con Giulia Salemi a poche ore dalla puntata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella Casa più spiata d'Italia, Pierpaolo Pretelli nel corso della serata di ieri ha discusso duramente con Giulia Salemi, riguardo al confronto che l'influencer aveva avuto poco prima con Tommaso Zorzi e Dayane Mello. GF Vip news, i malumori tra Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Dayane Mello fanno stare male anche Pierpaolo Pretelli Nella Casa del GF Vip, ieri sera Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Dayane Mello hanno avuto un confronto molto accesso. La discussione tra i tre gieffini ha turbato Pierpaolo Pretelli che, pochi minuti prima di recarsi in sauna con Andrea Zenga, ha preferito chiarire la sua posizione parlandone con l'influencer italo-persiana.

