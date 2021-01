Coronavirus: Zingaretti, 'in un anno cambiato tutto, ora vitale non cedere' (2) (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Dico “rubati”, ma in realtà anche in questo tempo tutti stiamo imparando qualcosa: quanto siamo vulnerabili e allo stesso tempo forti, se capiamo che ci si salva insieme. Non stiamo dunque solo perdendo tempo. Stiamo, soprattutto i giovani in modo eroico, attraversando una prova della vita", sottolinea Zingaretti. "Ora è vitale non cedere. C'è la speranza del vaccino, su cui dobbiamo concentrare ogni nostro sforzo, e in particolare la speranza per lo sviluppo del vaccino italiano, che come presidente di Regione ho scelto di finanziare e che potrà aiutarci a garantire a tutti gli italiani una protezione dal virus. E c'è soprattutto la necessità di lavorare tutti dalla stessa parte per superare le immani difficoltà generate dalla pandemia. Per questo è fondamentale non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Dico “rubati”, ma in realtà anche in questo tempo tutti stiamo imparando qualcosa: quanto siamo vulnerabili e allo stesso tempo forti, se capiamo che ci si salva insieme. Non stiamo dunque solo perdendo tempo. Stiamo, soprati giovani in modo eroico, attraversando una prova della vita", sottolinea. "Ora ènon. C'è la speranza del vaccino, su cui dobbiamo concentrare ogni nostro sforzo, e in particolare la speranza per lo sviluppo del vaccino italiano, che come presidente di Regione ho scelto di finanziare e che potrà aiutarci a garantire a tutti gli italiani una protezione dal virus. E c'è sopratla necessità di lavorare tutti dalla stessa parte per superare le immani difficoltà generate dalla pandemia. Per questo è fondamentale non ...

TV7Benevento : Coronavirus: Zingaretti, 'in un anno cambiato tutto, ora vitale non cedere' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Zingaretti, 'in un anno cambiato tutto, ora vitale non cedere'... - RiccardoDeias : #Coronavirus Lazio, per sei mesi la Regione ha usato tamponi di scarsa qualità: inchiesta sul pasticcio...… - generacomplotti : #fakeNews Zingaretti ha scritto sui social che il #SARSCoV2 non è stato creato dalla NASA per farci sapere la verit… - cinzia_palmacci : Patentino vaccinale Coronavirus, il Lazio accelera, ma è scontro col Governo. 'Prematuro' -