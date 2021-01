Coronavirus | Giani | ' Speranza conferma che Toscana sarà ancora zona gialla' **

infoitinterno : Coronavirus in Toscana, Giani anticipa i dati: stabile il numero dei nuovi positivi - infoitinterno : Coronavirus: Giani, 'In Toscana registrati 620 nuovi casi positivi' - infoitinterno : Toscana | coronavirus | 620 nuovi positivi | oggi 28 gennaio | su 16 117 test Lo annuncia Giani - FirenzePost : Coronavirus Toscana: 594 nuovi contagi, oggi 29 gennaio, e 17.000 test. Lo anticipa Giani - FirenzePost : Toscana, coronavirus: 620 nuovi positivi, oggi 28 gennaio, su 16.117 test. Lo annuncia Giani -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Giani

Lo ha reso noto Eugenio, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook. Il numero dei nuovi positivi è lievemente più basso rispetto a ieri , a fronte di un numero più alto di test : il ......4% in più rispetto al totale del giorno precedente I nuovi casi diregistrati in Toscana sono 594. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio, anticipando i dati ...Firenze, 29 gennaio 2021 - Tendenza positiva, da regione in zona gialla (quelle con le minori restrizioni legate alla lotta contro il Covid 19 ), per la Toscana che attende anche oggi i dati sulla pan ...GROSSETO - Toscana zona gialla anche per la prossima settimana . La conferma è arrivata in questi minuti. A confermarla il presidente della Regione ...