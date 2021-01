Chi è Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga e mamma di Andrea (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roberta Termali è l’ex moglie di Walter Zenga e mamma di Andrea Zenga, concorrente del GF Vip. Classe 1964, originaria di Milano, è stata una conduttrice molto conosciuta negli anni Ottanta e Novanta e una giornalista televisiva. Bionda e sempre sorridente, oggi è particolarmente seguita su Instagram dove racconta la sua vita insieme al compagno e ai figli. Appassionata di sport, nel corso della sua carriera Roberta Termali si è occupata inizialmente di ippica, per poi passare al calcio. Ha condotto A tutto Campo, inoltre ha lavorato con Fabio Fazio, Walter Zenga e Aldo Biscardi. Con quest’ultimo nel 1995 ha guidato Il processo di Biscardi, infine ha affiancato Maurizio Mosca ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021)è l’exdidi, concorrente del GF Vip. Classe 1964, originaria di Milano, è stata una conduttrice molto conosciuta negli anni Ottanta e Novanta e una giornalista televisiva. Bionda e sempre sorridente, oggi è particolarmente seguita su Instagram dove racconta la sua vita insieme al compagno e ai figli. Appassionata di sport, nel corso della sua carrierasi è occupata inizialmente di ippica, per poi passare al calcio. Ha condotto A tutto Campo, inoltre ha lavorato con Fabio Fazio,e Aldo Biscardi. Con quest’ultimo nel 1995 ha guidato Il processo di Biscardi, infine ha affiancato Maurizio Mosca ...

