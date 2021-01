Calciomercato Napoli, sirene inglesi per Mertens: l’Arsenal piomba sul belga, ma per Gattuso è incedibile. Le ultime (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dries Mertens è nel mirino dell'Arsenal.Nonostante il rinnovo contrattuale da poco sottoscritto con il Napoli fino al 2022, l'attaccante belga continua ad essere oggetto del desiderio di molti top club in Serie A così come in giro per l'Europa. Tra questi, l'ultimo ad essersi informato per un eventuale acquisto del centravanti in forza ai partenopei sarebbe proprio l'Arsenal di Mikel Arteta. Quest'ultimo, infatti, stima molto il giocatore sia per le sue qualità che per la sua personalità dentro e fuori dal campo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport UK, i Gunners avrebbero mosso i primi passi per un sondaggio alla società del patron Aurelio De Laurentis e sarebbero fortemente intenzionati ad avanzare una proposta anche all'entourage dello stesso calciatore.Zamparini: “Mi manca il calcio, ma sto ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Driesè nel mirino dell'Arsenal.Nonostante il rinnovo contrattuale da poco sottoscritto con ilfino al 2022, l'attaccantecontinua ad essere oggetto del desiderio di molti top club in Serie A così come in giro per l'Europa. Tra questi, l'ultimo ad essersi informato per un eventuale acquisto del centravanti in forza ai partenopei sarebbe proprio l'Arsenal di Mikel Arteta. Quest'ultimo, infatti, stima molto il giocatore sia per le sue qualità che per la sua personalità dentro e fuori dal campo. Secondo leindiscrezioni riportate da Sky Sport UK, i Gunners avrebbero mosso i primi passi per un sondaggio alla società del patron Aurelio De Laurentis e sarebbero fortemente intenzionati ad avanzare una proposta anche all'entourage dello stesso calciatore.Zamparini: “Mi manca il calcio, ma sto ...

