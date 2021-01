Venerdì 29 gennaio Mario Biondi torna con l’album “Dare” e festeggia i suoi 50 anni

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Reggio Emilia. «Non è semplice cantare senza un pubblico davanti». Lo ha sostenutodurante imenti del suo 50° compleanno al Ruote Da Sogno di Reggio Emilia durante la presentazione del nuovo album “” in uscita29. «o anche osare in inglese, è una sintonia fra le due parole – ha precisato –è un atto di grande forza e coraggio, e non è semplice, perché non si sa mai quanto è giusto quello che si dà: nella mia vita ilè una sorta di mantra, come io sul palco e fuori dal palco siamo uguali». Nel giorno del suo compleanno, asono arrivati gli auguri di Renato Zero («Mi hai fatto lo sgarro di nascere 20prima di me e sono tuo ...