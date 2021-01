Torino, Nicola carica sui social: «Credo fortemente in questi ragazzi» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha postato un messaggio su Twitter in vista del match contro la Fiorentina Dopo la conferenza stampa di vigilia di Toro-Fiorentina, Davide Nicola ha postato un messaggio su Twitter caricando l’ambiente granata. «Credo fortemente in questi ragazzi e voglio creare un gruppo coeso. Con un unico obiettivo». Credo fortemente in questi ragazzi e voglio creare un gruppo coeso. Con un unico obiettivo.#SFT #Semprealmassimo #TorinoFiorentina pic.twitter.com/D92jeqyFrB — Davide Nicola (@DavideNicolaOff) January 28, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Davide, tecnico del, ha postato un messaggio su Twitter in vista del match contro la Fiorentina Dopo la conferenza stampa di vigilia di Toro-Fiorentina, Davideha postato un messaggio su Twitterndo l’ambiente granata. «ine voglio creare un gruppo coeso. Con un unico obiettivo».ine voglio creare un gruppo coeso. Con un unico obiettivo.#SFT #Semprealmassimo #Fiorentina pic.twitter.com/D92jeqyFrB — Davide(@DavideOff) January 28, 2021 Leggi su Calcionews24.com

