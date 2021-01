Tor Bella Monaca, diversi arresti durante controlli antidroga (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – Prosegue l’attivita’ antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. Nella giornata di ieri, i militari hanno portato a termine una serie di servizi preventivi, all’esito dei quali tre persone sono state arrestate e una denunciata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di uno degli interventi, dopo aver fermato uno spacciatore egiziano di 22 anni, pregiudicato, trovato in possesso di 7 dosi di hashish e piu’ di 1.200 euro in contanti ritenuti provento dell’attivita’ illecita, un cittadino del Gambia di 21 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, non soggetto ad alcun controllo, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri poiche’, alla loro vista, si e’ dato improvvisamente alla fuga. Vista la situazione, i Carabinieri lo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – Prosegue l’attivita’dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere romano di Tor. Nella giornata di ieri, i militari hanno portato a termine una serie di servizi preventivi, all’esito dei quali tre persone sono state arrestate e una denunciata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di uno degli interventi, dopo aver fermato uno spacciatore egiziano di 22 anni, pregiudicato, trovato in possesso di 7 dosi di hashish e piu’ di 1.200 euro in contanti ritenuti provento dell’attivita’ illecita, un cittadino del Gambia di 21 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, non soggetto ad alcun controllo, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri poiche’, alla loro vista, si e’ dato improvvisamente alla fuga. Vista la situazione, i Carabinieri lo ...

