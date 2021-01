Stuttgart – Mainz | probabili formazioni del 29 gennaio 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Domani sera, 28, alle ore 19:30 si gioca. Ecco come arrivano le due squadre a questo nuovo appuntamento di Bundesliga.: a che punto sono le due squadre? La situazione delloLo Stoccarda inizia la giornata al 10° posto, sette posti e 12 punti meglio del, minacciato dalla retrocessione. Il tecnico americano Pellegrino Matarazzo non vedrà l’ora di arrestare un allarmante periodo che ha visto gli Svevi guadagnare solo uno dei nove punti possibili da quando hanno battuto l’Augsburg 4-1 alla quindicesima giornata. Gonzalez e Silas Wamangituka, responsabili collettivamente di 16 dei 33 gol in questa stagione, sono rientrati dalla squalifica. Il terzino sinistro Borna Sosa era assente ...