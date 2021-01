San Basilio. Operazione antidroga della Polizia

Leggi su italiasera

(Di giovedì 28 gennaio 2021) San: arrestato un 47enne romano e sequestrati oltre 1,5 kg. di stupefacente tra hashish e marijuana. Un’a San, ha condotto gli investigatori del IV Distretto, diretto da Eugenio Ferraro, all’arresto di A.D., romano di 47 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In abiti civili e con l’ausilio di unità cinofile, i poliziotti sono entrati all’interno di una palazzina in via Giovanni Palombini a Casal de’ Pazzi. Arrivati al 2 piano dell’edificio, il “cane poliziotto” ha segnalato con forte insistenza uno degli appartamenti presenti e, con un escamotage gli investigatori sono entrati all’interno dell’abitazione procedendo all’identificazione del 47enne, che al ...