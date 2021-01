Rugby, altro rinvio: allenamenti con contatto da marzo, gare ad aprile (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Slitta all’8 marzo la ripresa degli allenamenti con contatto e viene prorogato all’11 aprile l’avvio dei campionati, con possibilità di concludersi entro il 25 luglio. Queste le novità emerse dal Consiglio Federale della FIR, riunitosi in video-conferenza mercoledì 27 gennaio, che ha rilevato su raccomandazione della Commissione Medica Federale come l’evoluzione della pandemia non garantisca le condizioni necessarie alla ripresa in sicurezza dell’attività agonistica di preminente interesse nazionale. Il Consiglio ha dunque deliberato all’unanimità di posticipare l’inizio di detta attività dal 7 marzo all’11 aprile 2021. Contestualmente è posticipato dall’1 febbraio all’8 marzo l’avvio dell’attività di allenamento con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Slitta all’8la ripresa deglicone viene prorogato all’11l’avvio dei campionati, con possibilità di concludersi entro il 25 luglio. Queste le novità emerse dal Consiglio Federale della FIR, riunitosi in video-conferenza mercoledì 27 gennaio, che ha rilevato su raccomandazione della Commissione Medica Federale come l’evoluzione della pandemia non garantisca le condizioni necessarie alla ripresa in sicurezza dell’attività agonistica di preminente interesse nazionale. Il Consiglio ha dunque deliberato all’unanimità di posticipare l’inizio di detta attività dal 7all’112021. Contestualmente è posticipato dall’1 febbraio all’8l’avvio dell’attività di allenamento con ...

