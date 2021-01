Rocketman stasera in tv: Elton John “il ragazzo occhiali e pianoforte” (Di giovedì 28 gennaio 2021) La canta all’angolo della strada il ragazzo con la chitarra, per pochi spiccioli. E la mente la riconosce. Non è solo la canzone dello spot della birra negli anni ’90, “Your Song“: sono le note di un pianoforte che hanno da raccontare, con la musica e con le parole. “I tuoi sono gli occhi più dolci che io abbia mai visto.. E puoi dirlo a tutti che questa è la tua canzone“. Recita così, il primo brano che lo rese famoso nel mondo, da quando un rockettaro nel cuore, inizia a suonare il piano che gli regalò la madre Sheila. “Rocketman“, stasera in tv: ci mostra come si diventa Elton John. Il cantante, la star mondiale, il cui talento, bizzarro e originale, come le sensazioni che regalava, ha deciso il suo destino su dei tasti bianchi e neri. “It’s a little bit funny, this feeling ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) La canta all’angolo della strada ilcon la chitarra, per pochi spiccioli. E la mente la riconosce. Non è solo la canzone dello spot della birra negli anni ’90, “Your Song“: sono le note di unche hanno da raccontare, con la musica e con le parole. “I tuoi sono gli occhi più dolci che io abbia mai visto.. E puoi dirlo a tutti che questa è la tua canzone“. Recita così, il primo brano che lo rese famoso nel mondo, da quando un rockettaro nel cuore, inizia a suonare il piano che gli regalò la madre Sheila. ““,in tv: ci mostra come si diventa. Il cantante, la star mondiale, il cui talento, bizzarro e originale, come le sensazioni che regalava, ha deciso il suo destino su dei tasti bianchi e neri. “It’s a little bit funny, this feeling ...

