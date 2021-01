Responsabile, ma anche no. Il senatore Luigi Vitali ci ripensa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, che ieri sera aveva annunciato di lasciare FI per andare a sostenere un governo guidato da Conte, ci ripensa e questa mattina in una nota fa sapere: “nessun appoggio politico al Conte Ter”. Il senatore resta iscritto al gruppo di Forza Italia. “Cari colleghi, come doverosamente comunicato alla presidente, ho preso la decisione di sostenere il professor Conte. Ho espresso sempre la mia perplessità sulla situazione attuale. E’ stato un onore lavorare con voi”, aveva comunicato ieri sera Vitali ai colleghi di Palazzo Madama, sentita al telefono la capogruppo Anna Maria Bernini. Oggi la marcia indietro con una nota: l’interlocuzione con Conte è esclusivamente su “una riforma complessiva della Giustizia” ed il suo appoggio per “un ritorno allo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildi Forza Italia, che ieri sera aveva annunciato di lasciare FI per andare a sostenere un governo guidato da Conte, cie questa mattina in una nota fa sapere: “nessun appoggio politico al Conte Ter”. Ilresta iscritto al gruppo di Forza Italia. “Cari colleghi, come doverosamente comunicato alla presidente, ho preso la decisione di sostenere il professor Conte. Ho espresso sempre la mia perplessità sulla situazione attuale. E’ stato un onore lavorare con voi”, aveva comunicato ieri seraai colleghi di Palazzo Madama, sentita al telefono la capogruppo Anna Maria Bernini. Oggi la marcia indietro con una nota: l’interlocuzione con Conte è esclusivamente su “una riforma complessiva della Giustizia” ed il suo appoggio per “un ritorno allo ...

