Recovery Fund | a me viene un forte sospetto | che non abbiamo saputo fare bene i conti

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Martedì 26 gennaio, a “Otto e mezzo” – in occasione dell’ennesimo talk show sul– Lilly Gruber ha ricordato ai telespettatori una realtà spesso dimenticata: i soldi “europei”, in effetti, non arriveranno dall’Europa, ma dai mercati. L’Unione farà solo da “collettore” tra le Nazioni e le Borse, emettendo, e piazzando, dei titoli: una specie di “buoni del tesoro” europei, ha precisato la giornalista. A fronte dei quali, la Commissione riceverà dei soldi (in prestito) che a sua volta “girerà”, sotto forma di altri prestiti o di sussidi, ai singoli Stati. Questa affermazione, corretta, avrebbe dovuto scatenare una ridda di interrogativi. Invece, la trasmissione si è per lo più concentrata sui soliti temi. Tipo: l’Italia è “pronta” a ricevere i fondi? La caduta del governo Conte potrebbe farci perdere questa “grande opportunità”? Peccato ...