PSG, Florenzi ammette: “Sto trovando continuità, qui sto bene. Pochettino? Con lui abbiamo qualcosa in più “ (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandro Florenzi ha parlato dei suoi primi mesi parigini.Il terzino del PSG si sta ambientando alla grande nella nuova realtà francese, dopo che nella Roma di Paulo Fonseca non era riuscito a trovare la giusta continuità. Grande corsa e sacrificio per il giocatore di Vitinia, tutti elementi che lo hanno ripagato con gol e prestazioni sempre sopra la media. Intervenuto in esclusiva ai microfoni dello stesso club, trattando diversi temi legati all'inizio della sua avventura in un campionato tutto nuovo come la Ligue 1. Ecco le sue parole.AMBIENTAMENTO IN LIGUE 1"Molto bene, i ragazzi mi hanno accolto in modo fantastico. Mi sono inserito benissimo nel gruppo in poco tempo. Conoscevo già qualcuno di loro e questo mi ha ovviamente aiutato molto. Leandro Paredes ha giocato con me alla Roma e chi parla italiano mi ha aiutato ad ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alessandroha parlato dei suoi primi mesi parigini.Il terzino del PSG si sta ambientando alla grande nella nuova realtà francese, dopo che nella Roma di Paulo Fonseca non era riuscito a trovare la giusta. Grande corsa e sacrificio per il giocatore di Vitinia, tutti elementi che lo hanno ripagato con gol e prestazioni sempre sopra la media. Intervenuto in esclusiva ai microfoni dello stesso club, trattando diversi temi legati all'inizio della sua avventura in un campionato tutto nuovo come la Ligue 1. Ecco le sue parole.AMBIENTAMENTO IN LIGUE 1"Molto, i ragazzi mi hanno accolto in modo fantastico. Mi sono inserito benissimo nel gruppo in poco tempo. Conoscevo già qualcuno di loro e questo mi ha ovviamente aiutato molto. Leandro Paredes ha giocato con me alla Roma e chi parla italiano mi ha aiutato ad ...

