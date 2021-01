Prada Cup | Ineos e il rivoluzionario sistema di grinding | perché sono più potenti? Devoti | “Hanno la ricerca nel DNA”

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Si è parlato a lungo delinnovativo diutilizzato daUk durante laCup: gli uominidisposti in senso laterale, tre a sinistra e tre a destra, lavorando sempre in avanti. Una rivoluzione rispetto a quanto si fa tradizionalmente, con ilpoppa-prua e due coppie per parte. In sostanza i britannicisei uomini ad azionare le manovelle, mentre Luna Rossa e American Magic neotto. In questo modo la gestione delle altre persone dell’equipaggio (cinque per, tre per le altre imbarcazioni è differente). Luca, argento nel Finn alle Olimpiadi di Sydney 2000 e ai Mondiali di Danzica 1997, nonché skipper di +39 Challenge alla Coppa America 2007, si è soffermato ...