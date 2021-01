Ortygia Business School e Federico II insieme per la formazione delle future manager (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Fondazione Ortygia Business School – piattaforma di alta formazione manageriale nata a Siracusa da un’idea di Lucrezia Reichlin – dopo il grande successo della prima edizione, presenta il programma YEP in partenza nella primavera del 2021. Il percorso di mentoring per l’empowerment femminile, nasce sotto il segno del Manifesto Capitale Umano Sud, e ha l’obiettivo di avvicinare le giovani studentesse al mondo del lavoro, fornire strumenti utili per orientare in modo consapevole le proprie scelte accademiche e di carriera e offrire role model al femminile che siano di ispirazione. Il programma YEP intende creare occasioni di confronto tra 100 studentesse universitarie di facoltà Stem del Sud Italia e altrettante manager, che per tre mesi accompagneranno le giovani donne in un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Fondazione– piattaforma di altaiale nata a Siracusa da un’idea di Lucrezia Reichlin – dopo il grande successo della prima edizione, presenta il programma YEP in partenza nella primavera del 2021. Il percorso di mentoring per l’empowerment femminile, nasce sotto il segno del Manifesto Capitale Umano Sud, e ha l’obiettivo di avvicinare le giovani studentesse al mondo del lavoro, fornire strumenti utili per orientare in modo consapevole le proprie scelte accademiche e di carriera e offrire role model al femminile che siano di ispirazione. Il programma YEP intende creare occasioni di confronto tra 100 studentesse universitarie di facoltà Stem del Sud Italia e altrettante, che per tre mesi accompagneranno le giovani donne in un ...

