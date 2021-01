Napoli-Spezia 4-2, partenopei in semifinale di Coppa Italia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Napoli (ITALPRESS) – Il Napoli dilaga nel primo tempo, subisce il tentativo di rimonta dello Spezia nella ripresa ma riesce comunque a regalarsi la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Al Maradona la squadra di Gattuso batte 4-2 quella di Italiano, mette in evidenza il potenziale offensivo ma mostra ancora una volta tutti i limiti caratteriali dell’ultimo periodo. Nel match dei quarti di finale Insigne e compagni sbrigano la pratica in 45? e chiudono il primo tempo sul 4-0. Al primo affondo napoletano c’è il gol: al 5? sugli sviluppi di un pasticcio di Krapikas, Hysaj ne approfitta e serve Koulibaly che col tacco appoggia in rete. La reazione dello Spezia è affidata a Verde, l’unico a provarci prima del tracollo della squadra di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Ildilaga nel primo tempo, subisce il tentativo di rimonta dellonella ripresa ma riesce comunque a regalarsi ladicontro l’Atalanta. Al Maradona la squadra di Gattuso batte 4-2 quella dino, mette in evidenza il potenziale offensivo ma mostra ancora una volta tutti i limiti caratteriali dell’ultimo periodo. Nel match dei quarti di finale Insigne e compagni sbrigano la pratica in 45? e chiudono il primo tempo sul 4-0. Al primo affondo napoletano c’è il gol: al 5? sugli sviluppi di un pasticcio di Krapikas, Hysaj ne approfitta e serve Koulibaly che col tacco appoggia in rete. La reazione delloè affidata a Verde, l’unico a provarci prima del tracollo della squadra di ...

