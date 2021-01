Migliora la privacy con aggiornamento iOS 14.5: tempistiche di Apple (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da pochi giorni risulta disponibile in Italia l’aggiornamento con iOS 14.4, ma a quanto pare la concentrazione di utenti e addetti ai lavori è già rivolta ad iOS 14.5. Almeno stando alle informazioni raccolte in queste ore, dopo alcune precisazioni riportate ad inizio settimana. Si parla sostanzialmente di una nuova misura sulla privacy volta ad una maggiore trasparenza per il pubblico. Stiamo parlando nel dettaglio di tracciamento delle app, che sarà richiesta a partire dalle prossime versioni beta di iOS 14, iPadOS 14 e tvOS 14. Cosa dobbiamo aspettarci dall’aggiornamento con iOS 14.5 Apple afferma che gli aggiornamenti software verranno rilasciati pubblicamente all’inizio della stagione primaverile. In concomitanza con il rilascio di iOS 14.5, in sostanza, avremo una modifica fondamentale alla quale tutti gli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da pochi giorni risulta disponibile in Italia l’con iOS 14.4, ma a quanto pare la concentrazione di utenti e addetti ai lavori è già rivolta ad iOS 14.5. Almeno stando alle informazioni raccolte in queste ore, dopo alcune precisazioni riportate ad inizio settimana. Si parla sostanzialmente di una nuova misura sullavolta ad una maggiore trasparenza per il pubblico. Stiamo parlando nel dettaglio di tracciamento delle app, che sarà richiesta a partire dalle prossime versioni beta di iOS 14, iPadOS 14 e tvOS 14. Cosa dobbiamo aspettarci dall’con iOS 14.5afferma che gli aggiornamenti software verranno rilasciati pubblicamente all’inizio della stagione primaverile. In concomitanza con il rilascio di iOS 14.5, in sostanza, avremo una modifica fondamentale alla quale tutti gli ...

