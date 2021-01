Mes, Renzi: “Non è prendere o lasciare, vogliamo discutere nel merito. Conte non ci ha ancora risposto” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Italia viva è a favore del Mes, e ci sembra strano che un Governo che dovrebbe essere europeista tema le condizioni europee sul Mes“. L’utilizzo del Fondo “è una conditio sine qua non? Noi abbiamo posto tanti argomenti. Sono nero su bianco in una lettera alla quale il presidente del Consiglio non ha mai dato risposta. Non è prendere o lasciare, ma vogliamo discutere“. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Italia viva è a favore del Mes, e ci sembra strano che un Governo che dovrebbe essere europeista tema le condizioni europee sul Mes“. L’utilizzo del Fondo “è una conditio sine qua non? Noi abbiamo posto tanti argomenti. Sono nero su bianco in una lettera alla quale il presidente del Consiglio non ha mai dato risposta. Non è, ma“. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteodopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

