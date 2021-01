MasterChef 2021 | il racconto della settima puntata

Leggi su amica

(Di venerdì 29 gennaio 2021)numero sette per. Un’altra serata passata con gli occhi incollati alla televisione, con lo scorrere, sullo schermo, di piatti da leccarsi i baffi, preparati dai migliori chef amatoriali italiani. Ma vediamo com’è andata ladel talent show culinario di Sky.: la Mystery box Come sempre, lainizia con la Mystery box, la prova che ha il suo fulcro negli ingredienti celati sotto la scatola in legno. O, meglio, l’ingrediente. Già, perché questa sera è solo la pancetta l’elemento a partire dal quale gli aspiranti chef dovranno preparare i loro piatti, salati oppure dolci. I tre piatti migliori, alla fineprova, saranno quelli di Cristiano, Antonio e Maxwell. Ma è il secondo ...