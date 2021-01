Liceo Kant, terminata occupazione studenti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – È terminata l’occupazione del Liceo Classico e linguistico Kant in zona Centocelle a Roma. Gli studenti, circa un centinaio, zaino in spalla, dopo 5 giorni hanno deciso di lasciare libero il Liceo. Tutto si e’ svolto in totale sicurezza alla presenza di alcuni genitori che hanno applaudito all’uscita dei ragazzi. “Bravi, avete dato una scossa a tutti”, ha commentato uno di loro. I giovani hanno garantito la loro adesione allo sciopero della scuola sotto il Miur. Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – Èl’delClassico e linguisticoin zona Centocelle a Roma. Gli, circa un centinaio, zaino in spalla, dopo 5 giorni hanno deciso di lasciare libero il. Tutto si e’ svolto in totale sicurezza alla presenza di alcuni genitori che hanno applaudito all’uscita dei ragazzi. “Bravi, avete dato una scossa a tutti”, ha commentato uno di loro. I giovani hanno garantito la loro adesione allo sciopero della scuola sotto il Miur.

rubio_chef : Lottare per la cultura e contro l’ignoranza di uno Stato di polizia, è un dovere oltre che un diritto. Brave ragazz… - carlottero : RT @manolo_loop: #Roma, liceo Kant. “So’ regazzini. Hanno quindici anni... Guarda che cazzo state a fa’!” Incredulità e sdegno per il com… - carlottero : RT @manolo_loop: #Roma “A #scuola si ma non così”. Da circa una settimana studentesse e studenti del liceo Kant sono in agitazione. Protes… - MaxKidd7_MD : @effesse66 Caspita, allora tocca dare del lei. Le dico che parlare di Shakespeare, o Kant o Hegel, per una partita… - letobrothers__ : il prof passa dal parlare di medicina a parlare di Kant e Heidegger. sono tornata al liceo? -

Ultime Notizie dalla rete : Liceo Kant Roma, al liceo Kant l'occupazione è finita Il Messaggero Roma, al liceo Kant l'occupazione è finita

Stop all'occupazione del liceo Kant. Gli studenti hanno interrotto la protesta iniziata lo scorso 23 gennaio. In un comunicato rivendicano di aver ottenuto rassicurazioni su molte ...

Roma, la procura: studenti che occupano scuole non commettono reato

Procura di Roma: studenti che occupano e autogestiscono le scuole non stanno commettendo un reato, ma esercitando un loro diritto.

Stop all'occupazione del liceo Kant. Gli studenti hanno interrotto la protesta iniziata lo scorso 23 gennaio. In un comunicato rivendicano di aver ottenuto rassicurazioni su molte ...Procura di Roma: studenti che occupano e autogestiscono le scuole non stanno commettendo un reato, ma esercitando un loro diritto.