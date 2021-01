Le azioni di GameStop salgono artificialmente: Internet contro gli Hedge Funds (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una guerra ormai non più silenziosa si consuma tra Wall Street e Internet, per essere precisi Reddit. Abbiamo già visto come Internet ha creato cose spesso mirabili, ma anche mostruose (vedasi il Patriota Q in persona). E questa volta le azioni di GameStop sono al centro della polemica del giorno trascorso. Le azioni di GameStop e gli Hedge Funds GameStop è noto alla cronaca recente per essere parte della lenta distribuzione delle PlayStation 5, ed a tutti i gamer come un posto dove trovare giochi e console. Ma per gli investitori nei fondi speculativi sarebbe stata una miniera. Se non fosse finita un po’ come nel finale di Una Poltrona per Due dove i due protagonisti decidono di rovinare coscientemente gli investimenti dei biechi ... Leggi su bufale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una guerra ormai non più silenziosa si consuma tra Wall Street e, per essere precisi Reddit. Abbiamo già visto comeha creato cose spesso mirabili, ma anche mostruose (vedasi il Patriota Q in persona). E questa volta ledisono al centro della polemica del giorno trascorso. Ledie gliè noto alla cronaca recente per essere parte della lenta distribuzione delle PlayStation 5, ed a tutti i gamer come un posto dove trovare giochi e console. Ma per gli investitori nei fondi speculativi sarebbe stata una miniera. Se non fosse finita un po’ come nel finale di Una Poltrona per Due dove i due protagonisti decidono di rovinare coscientemente gli investimenti dei biechi ...

