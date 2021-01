La Serie A dice no ad Amazon: «Avrebbe stravolto strategia» (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Diritti tv? Non è successo nulla che non avessi previsto, sapevamo che Amazon aveva chiesto un pacchetto sul modello del campionato inglese, che Avrebbe stravolto la nostra strategia”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, in conferenza stampa al termine dell’odierna assemblea dei club, confermando che il colosso di Bezos L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Diritti tv? Non è successo nulla che non avessi previsto, sapevamo cheaveva chiesto un pacchetto sul modello del campionato inglese, chela nostra”. Lo ha detto l’amministratore delegato della LegaA Luigi De Siervo, in conferenza stampa al termine dell’odierna assemblea dei club, confermando che il colosso di Bezos L'articolo

mgpg07 : RT @CalcioFinanza: La Serie A dice no ad Amazon: «Avrebbe stravolto la nostra strategia» - NandoPiscopo1 : RT @CalcioFinanza: La Serie A dice no ad Amazon: «Avrebbe stravolto la nostra strategia» - Marco_The_Pecof : RT @CalcioFinanza: La Serie A dice no ad Amazon: «Avrebbe stravolto la nostra strategia» - Elyrossonera : RT @CalcioFinanza: La Serie A dice no ad Amazon: «Avrebbe stravolto la nostra strategia» - mamelettrico : RT @Luca_Mussati: NBC dice che la HBO non deve fare una serie su Harry Potter perché l'autrice è 'anti-gender e reazionaria'. Let that sin… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie dice Peaky Blinders, il creatore della serie TV dice che avremo anche un film QUOTIDIANO.NET Perché Sanremo non si può fare col pubblico: cosa dice la legge

Il Teatro Ariston è un teatro o uno studio televisivo? È qui che si sta giocando la partita tra il Ministro Franceschini e tanti artisti teatrali e ...

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4, il provato

Abbiamo provato Monster Energy Supercross 4 The Official Videogame, il nuovo capitolo della serie Milestone dedicata alle due ruote su sterrato. Abbiamo provato Monster Energy Supercross 4, il ...

Il Teatro Ariston è un teatro o uno studio televisivo? È qui che si sta giocando la partita tra il Ministro Franceschini e tanti artisti teatrali e ...Abbiamo provato Monster Energy Supercross 4 The Official Videogame, il nuovo capitolo della serie Milestone dedicata alle due ruote su sterrato. Abbiamo provato Monster Energy Supercross 4, il ...