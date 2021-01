Governo: Tajani, 'spiace uso P. Chigi per compravendita senatori' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Fino adesso Fi ha lavorato sul piano vaccini, noi lavoriamo alle cose concrete mentre loro sono impegnati a spartirsi le poltrone. Mi è spiaciuto molto, da italiano, che siano stati usati i palazzi istituzionali, il Palazzo del Governo, per la compravendita di parlamentari: non è un bel messaggio al paese, si può fare nelle sedi di partito ma nelle sedi istituzionali no". Così Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, alle telecamere dello Speciale Tg1. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Fino adesso Fi ha lavorato sul piano vaccini, noi lavoriamo alle cose concrete mentre loro sono impegnati a spartirsi le poltrone. Mi è spiaciuto molto, da italiano, che siano stati usati i palazzi istituzionali, il Palazzo del, per ladi parlamentari: non è un bel messaggio al paese, si può fare nelle sedi di partito ma nelle sedi istituzionali no". Così Antonio, vicepresidente di Fi, alle telecamere dello Speciale Tg1.

