Gli arbitri per la 20esima giornata di Serie A (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/21 in programma tra venerdì 29 gennaio e domenica 31 gennaio 2021. Quali sono ? ATALANTA-LAZIO Chiffi Meli-Vivenzi Iv: Sacchi Var: Manganiello Avar: Pairetto BOLOGNA-MILAN Doveri Ranghetti-Cecconi Iv: Fourneau Var: Pairetto Avar: Giallatini CAGLIARI-SASSUOLO Mariani De Meo-Berti Iv: Marini Var: Mazzoleni Avar: Carbone Crotone-Genoa Giacomelli Tardino-Rossi M. Iv: Dionisi Var: Nasca Avar: Di Vuolo INTER-BENEVENTO Pasqua Longo-Raspollini Iv: Gariglio Var: Calabrese Var: Galetto NAPOLI-PARMA La Penna Baccini-Mastrodonato Iv: Serra Var: Di Paolo Avar: Del Giovane ROMA-VERONA Piccinini Paganessi-Villa Iv: Giuia Var: Guida Avar: Lo Cicero SAMPDORIA-JUVENTUS Fabbri Alassio-Tolfo Iv: Maresca Var: Valeri Avar: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/21 in programma tra venerdì 29 gennaio e domenica 31 gennaio 2021. Quali sono ? ATALANTA-LAZIO Chiffi Meli-Vivenzi Iv: Sacchi Var: Manganiello Avar: Pairetto BOLOGNA-MILAN Doveri Ranghetti-Cecconi Iv: Fourneau Var: Pairetto Avar: Giallatini CAGLIARI-SASSUOLO Mariani De Meo-Berti Iv: Marini Var: Mazzoleni Avar: Carbone Crotone-Genoa Giacomelli Tardino-Rossi M. Iv: Dionisi Var: Nasca Avar: Di Vuolo INTER-BENEVENTO Pasqua Longo-Raspollini Iv: Gariglio Var: Calabrese Var: Galetto NAPOLI-PARMA La Penna Baccini-Mastrodonato Iv: Serra Var: Di Paolo Avar: Del Giovane ROMA-VERONA Piccinini Paganessi-Villa Iv: Giuia Var: Guida Avar: Lo Cicero SAMPDORIA-JUVENTUS Fabbri Alassio-Tolfo Iv: Maresca Var: Valeri Avar: ...

ZZiliani : Siamo il solo paese al mondo in cui gli arbitri la fanno talmente grossa che la stessa AJA non li designa più, anch… - ZZiliani : Sembra che di fronte alle simulazioni dei giocatori della #Juventus, oggi #Cuadrado, ma anche #Dybala, #Chiesa e a… - MarcelloChirico : @GoalItalia Pazzesco. Eppoi gli arbitri sarebbero a busta paga della Rubentus, vero #Liguori? - crociatodiconti : @EltonRichStarr Ma il tweet non era contro gli arbitri che ci fischiano sta roba - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sampdoria-Juventus verrà arbitrata da Fabbri. Gli arbitri della prima giornata di ritorno -

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri Serie A, gli arbitri della 20a giornata Fantacalcio ® Arbitri Serie A: La Penna per Napoli-Parma e Pasqua per Inter-Benevento

Sara’ l’arbitro La Penna a dirigere il match del Napoli di domenica pomeriggio alle 18 contro il Parma al Diego Armando Maradona. Marco Di Bello invece dirigerà Torino-Fiorentina, anticipo della prima ...

Arbitri 20^ giornata: sarà Pasqua a dirigere Inter-Benevento. Maresca IV uomo in Samp-Juve

18.00. LA PENNA. BACCINI – MASTRODONATO. IV: SERRA. VAR: DI PAOLO. AVAR: DEL GIOVANE. . ROMA – H. VERONA h. Per Inter-Benevento fischietto affidato all'arbitro Pasqua, con Longo e Raspollini assistent ...

Sara’ l’arbitro La Penna a dirigere il match del Napoli di domenica pomeriggio alle 18 contro il Parma al Diego Armando Maradona. Marco Di Bello invece dirigerà Torino-Fiorentina, anticipo della prima ...18.00. LA PENNA. BACCINI – MASTRODONATO. IV: SERRA. VAR: DI PAOLO. AVAR: DEL GIOVANE. . ROMA – H. VERONA h. Per Inter-Benevento fischietto affidato all'arbitro Pasqua, con Longo e Raspollini assistent ...